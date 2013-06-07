重发-更新版 3-中国货币市场：隔夜和七天回购利率齐触逾16个月高点，“空杀空”意味浓重

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路透上海6月7日 - 中国银行间市场周五资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点，午后市场传闻央行为市场注入流动性，资金稍缓，但资金价格仍处高位。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。

交易人士并认为，对于央行对市场施以援手是真是假目前还难以证实，机构对银行间流动性担忧短期内难以消除，再加上六月面临半年末考核时点，资金面紧张局面料难很快得以缓解。

数据显示，隔夜回购触逾16个月高位15%的水平，七天亦紧跟步伐，最高升至12%，创出逾16个月新高。

“今天比昨天更紧张，昨天10%是有人借不到才收的，今天10%借很普遍。”华东地区一银行交易员称，“市场传闻两家股份制银行之间同业存款到期后出现违约，我听说了，最近确实同业的风险出来了。假如同业部门觉得有资金按时回不来，会让资金部门多借点，我们这样的部门还是谨慎第一，倒也不怕对方倒掉。”

上海一经纪公司交易员则指出，“（隔夜利率）10%的价格听说是某股份制行的价格，今天他们没有指导价，就是说有钱就收。”

隔夜和七天利率最近一次触及10%以上的水平还是在2012年春节前。2012年1月18日，隔夜和七天成交最高利率分别为15%和13%。当时，中国人民银行公开市场逾10年后再次开展逆回购操作解救资金困局。

截至收盘，银行间质押回购利率稍有回落，但资金价格仍处高位。据参与交易人士透露，货币市场今日大额交易系统资金划拨延时交易，“前台没有延迟，大额延迟了，可以做线下交易。”华北某银行交易员透露。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,431.98亿元人民币，较上日的5,212.25亿元略增；其中隔夜品种成交2,475.72亿元，则低于上日的3,207.88亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 8.6780 6.1469 +253.11 2,475.72 七天 6.8509 5.3205 +153.04 1,780.10 14天 7.9613 5.4036 +255.77 717.56 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 12.6800 12.7450 -6.50 1,732.64 七天 2.7100 3.4850 -77.50 638.49

14天 3.9800 4.0250 -4.50 114.05 回购定盘利率 其中:隔夜 8.1600 5.9200 +224.00 -- 七天 6.5200 5.1500 +137.00 -- 14天 7.7000 5.2300 +247.00 -- Shibor 其中:隔夜 8.2940 5.9820 +231.20 -- 七天 6.6570 5.1370 +152.00 -- 三个月 4.5740 3.8938 +68.02 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 曾祥进/张喜良)