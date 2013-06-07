美国股市：开高，就业数据暗示经济仍需美联储支持

路透纽约6月7日 - 美国股市周五开高，此前公布的美国5月非农就业报告显示经济仍需美国联邦储备理事会(FED/美联储)的支持，这减轻了美联储或较预期提早中止刺激举措的疑虑。

道琼工业指数 盘初上涨65.04点或0.43%，至15,105.66点。标准普尔500指数 升7.66点或0.47%，至1,630.22点。Nasdaq指数 升13.20点或0.39%，至3,437.25点。(完)