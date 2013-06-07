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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 21:42 BJT

美国经济：5月就业报告支持持续进行的货币宽松政策--惠誉

路透6月7日 - 评级机构惠誉周五称，美国5月就业报告支持持续进行的货币宽松政策。(完) (编译 李婷仪 审校)
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