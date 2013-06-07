美国数据：4月消费者信贷增加111亿美元，预估为增加120亿美元

路透华盛顿6月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，4月美国消费者信贷上升，但一项衡量信用卡使用情况的指标仅温和增长，反应出美国家庭仍在努力削减债负，这可能妨碍消费者支出的增长。

美联储称，美国4月消费者信贷增加111亿美元，至2.8万亿美元。接受路透调查的分析师预估为增加120亿美元。

主要是反应信用卡使用情况的4月循环信贷增加6.823亿美元，未能全数扳回3月录得的9.064亿美元的降幅。

包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷在4月增加104亿美元，3月为增长93亿美元。(完)