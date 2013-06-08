新闻稿：中国5月出口同比增长1%，进口下降0.3%--海关

路透北京6月8日 - （以下为6月8日中国海关发布的中国1-5月外贸情况新闻稿）

海关总署今天公布今年前5个月外贸进出口情况。据海关统计，1至5月，我国进出口总值10.51万亿元人民币（折合16762.5亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长10.9%。其中出口5.51万亿元人民币（折合8785.6亿美元），增长13.5%；进口5万亿元人民币（折合7976.9亿美元），增长8.2%；贸易顺差5079.4亿元人民币（折合808.7亿美元）。

海关统计显示，5月份，我国进出口总值2.15万亿元人民币（折合3451.1亿美元），增长0.4%。其中出口1.14万亿元人民币（折合1827.7亿美元），增长1%；进口1.01万亿元人民币（折合1623.4亿美元），下降0.3%；贸易顺差1278.4亿元人民币（折合204.3亿美元）。5月当月我国外贸进出口同比增速大幅回落，一方面是对港套利贸易基本得到遏制，内地与香港贸易快速回落；另一方面，受国内经济放缓、外部需求低迷、企业经营成本居高不下、人民币实际有效汇率上升、贸易环境恶化等多因素综合作用。

前5个月，我国一般贸易进出口8585.9亿美元，增长7.1%。其中出口4160.5亿美元，增长12%；进口4425.4亿美元，增长2.9%。一般贸易项下逆差264.9亿美元，收窄54.8%。同期，我国加工贸易进出口5470.7亿美元，增长3.2%。其中出口3441.3亿美元，增长1.1%；进口2029.4亿美元，增长7%。加工贸易项下顺差1411.9亿美元，收窄6.3%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，我对欧盟、日本贸易下降，对美国、东盟贸易增长。据海关统计，前5个月，中欧双边贸易总值2144.4亿美元，下降2.8%。中美双边贸易总值为2029.1亿美元，增长6.9%。前5个月，内地与香港双边贸易总值为1799.1亿美元，增长52%。我与东盟双边贸易总值为1764.2亿美元，增长14.8%。中日双边贸易总值为1227亿美元，下降8.9%。

广东、江苏等7个省市合计进出口占8成，中西部地区出口活跃。海关统计显示，前5个月，广东进出口总值4755.4亿美元，增长26.9%。同期，江苏和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为2134.7亿和1766.6亿美元，分别增长1.5%和1.3%；上海进出口1721.6亿美元，下降2.5%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为1306.2亿、1039.1亿和691亿美元，分别增长6%、7.3%和18.2%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的80%。

从出口方面来看，前5个月，广东出口2697.5亿美元，增长23.4%。江苏、浙江分别出口1279.8亿、949.5亿美元，分别增长4.2%、10.6%；上海出口805.4亿美元，下降2.3%。同期，山东、福建和北京分别出口513.1亿、431.8亿和250.8亿美元，分别增长4.3%、20.6%和10.1%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，安徽、江西和四川等省市的出口增速分别为60.2%、25.7%和13.8%。

前5个月，外商投资企业进出口7552.8亿美元，增长0.7%。同期，私营企业进出口5356.3亿美元，增长41%，高出外贸总体增速30.1个百分点。此外，国有企业进出口3017.1亿美元，下降4.4%。

在出口商品中，机电产品出口稳步增长，传统劳动密集型产品出口增势良好。前5个月，我国机电产品出口5110.5亿美元，增长14.2%，占出口总值的58.2%。其中，电器及电子产品出口2316.5亿美元，增长29.1%；机械设备1534.5亿美元，增长3.4%。同期，服装出口611.9亿美元，增长16.4%；纺织品419.3亿美元，增长10.2%；鞋类188.3亿美元，增长14.7%；家具213.8亿美元，增长18.9%；塑料制品134.2亿美元，增长23.6%；箱包107.4亿美元，增长20.4%；玩具37亿美元，增长2.7%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1712亿美元，增长15.4%，占出口总值的19.5%。此外，钢材出口2540万吨，增加15.4%；汽车38万辆，增加11.3%。