《分析师观点》中国5月进出口增长意外低迷，人民币升值预期或分化

路透北京/上海6月8日 - 中国海关周六公布的数据显示，5月进出口数据大幅低于预期。其中出口同比增 长1%，进口则下降0.3%，路透调查预估分别为增长7.3%和6%。 5月贸易顺差为204亿美元，路透调查预估中值为顺差193亿美元。 5月贸易数据详情如下: 指标 5月实际值 5月预估中值 预估区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 1.0 7.3 -0.5~9.4 14.7 15.3 20 进口(%) -0.3 6.0 -1.5~11.0 16.8 12.7 20 贸易顺差(亿美 204 193 130~294 181.6 187 17 元) 欲浏览5月数据详情,请点选 以下为市场人士的评论: * 申银万国证券研究所首席宏观分析师 李慧勇： 5月进口数据同比负增长主要是与国内低迷的经济形势有关，投资等方面的明显放缓，带动大宗商品和零 部件进口的显着减少；而出口方面，当然主要是监管部门联手打击虚假贸易的结果。 5月的贸易顺差并没有明显减少，所以理论上对人民币升值并不会有明显的影响。但中国出口数据的疲软 有可能引发投资者对中国宏观经济的担心，有可能引发资金流出中国，进而加重市场对人民币贬值的预期。 5月数据出来后，我们可能会对全年的数据预期更谨慎一些。 * 联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩 5月的贸易数据确实挺出乎意料的。我认为主要原因包括监管部门出台了多项打击虚假贸易的措施，这对 5月贸易数据的影响很大；5月人民币大幅升值，这对中国加工贸易出口的影响也应该非常明显。 同时，5月整个全球经济并没有有效的上行，虽然1-4月欧美出现了一定程度的经济复苏，但5月经济增长 回踩的迹象又比较明显，这对外需造成了一定程度的打击。 还有一个需要注意的因素是去年5月中国的贸易数据是很不错的，基数高也会影响5月的同比增长数据。 * 招商证券宏观研究主管 谢亚轩： 进出口都有下降，这就是外管局20号文的影响体现了。不仅是出口有虚增，进口也含有虚报情况。海关和 外管局的协力联动来减少虚假贸易成分，进出口增长出现下降是不意外的，这也有利于我们对进出口形势有更 清醒的认识。 现在看5月份数据，出口面临的局面不是很乐观，当然单月数据也不能完全说明问题。进口下降说明内需 还是不强，这与工业增加值数字是呼应的。顺差规模还算稳定。外汇占款方面，我们预计5月份外汇占款在1,5 00-2,000亿元左右，比之前几个月有相对明显的下降，这是因为货物流下降后资金流规模相应减少。但我不认 为当月外汇占款会回落到零上下、甚至是负，这与近期全球资本流动逐步恢复正常这个大趋势还是不一样。现 在就是一个把泡沫挤掉、恢复正常的过程，问题有但不严重。 人民币汇率方面，把虚假贸易成份去掉以后，肯定会促进人民币升值预期的分化，后期更有可能出现波动 。央行会考察几点：海关数据、资金流动和汇率是否体现出供求均衡的状况，预期出现分化而不是单一看升值 ，这时它可能会找时机推进汇改。 * 广发银行资深交易员 颜岩： 贸易数据降幅如此之大超出了我们的预期。之前外管局发文要求挤压虚假贸易中的外汇套利活动，有利于 清除贸易中的虚假成分，帮助我们得到一个真实的贸易增长情况。加上去年同期的高基数影响，导致今年5月 贸易数据下降。同时5月PMI显示新出口订单低于50%，显示外需状况不乐观。 现在来看，外围情况在改善，量化宽松规模可能收缩，有助于减少热钱流入规模的压力。人民币持续升值 的压力开始减缓，贸易数据开始体现出其真实的增长水平，而且美国经济复苏有利于未来出口增速提高。但即 使贸易状况改善也难以改变国内经济运行的趋势，未来还是要靠投资拉动。在央行通胀管理谨慎和经济下滑容 忍度提高的情况下，短期内货币政策难有大幅放松。 * 首创证券研究所副所长 王剑辉： 5月的贸易数据一方面显示无论是海外还是国内的需求恢复，都比预期的要慢。之前公布的PMI的一些指标 也反映出了这个情况。 而另一方面就是之前的虚假贸易数据问题，在商务部和海关出台了一系列严格的检查措施之后，贸易数据 的水分被挤出去不少，数据就出现了明显的回落。我们认为5月的数据也能反映目前中国真实的贸易情况。 目前看，二季度的各项经济数据应该都会是比较低的，但预计三季度将有明显的回升，所以应该还不用调 整对全年数据的预测。 * 中国银行国际金融研究所主管 温彬： 在预期之中，只是下得幅度比较大，是暂时性的、很正常的。下得幅度较大再次印证前四个月转口套利是 推动贸易大增的主要因素之一，监管层出手后，出口迅速回落也是很正常的。进口下滑则反映出实体经济需求 疲软。 贸易顺差回落到200多亿有利于中国贸易平衡，有助于减缓结售汇顺差，减轻央行冲销外汇占款的压力， 有利于央行货币政策调控。 * 交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟： 不管出口抑或进口都比市场预期要低，尤其进口已经是负增长。不过进口增速回落除了反映内需比较弱外 ，还有一点是受低基数的影响。 外管局 “挤水分”行动是有影响的，让数据开始回归真实，也说明现在国际经济形势不是太明朗，现在 比较明确有复苏态势的是美国，但欧日问题仍比较多。整个出口前景还是有蛮多不确定性，今年外部环境预计 只会有一个略好的改善。 挤挤水分，全年保持10%的出口增长还是有可能实现的，因为美国复苏势头还是不错，能保持下去。美国 势头不错会对全球经济起到一个稳定的作用，对中国更有很大好处。（完） (发稿 中文新闻部; 审校 黄凯)