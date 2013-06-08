《综述》中国5月外贸因“脱水”意外低迷，人民币升值面临釜底抽薪

* 进出口增速双双远低于预期

* “挤水分”促使外贸数据向真实回归

* 人民币升值预期可能分化

路透北京6月8日 - 中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观，人民币兑美元迭创新高的局面可能被釜底抽薪。

业内人士指出，5月出口同比增速仅有1％主要是受监管层严挤水分影响，而进口负增长与内需较弱和去年同期基数高有关。预计全年外贸将呈现“前低后高”，三季度开始有望出现改善，但全年也只能是略优于去年。

“后几个月外贸形势可能都会比较困难，前几个月的高增长不可能在全年延续，企业面临困难还是挺大的，”商务部政策研究室副主任王雪坤表示。

中国海关稍早公布，5月出口同比仅增长1％；进口同比下降0.3％，均远低于路透调查预估中值7.3％和6％；当月贸易顺差204.3亿美元，路透预估为顺差193亿美元。

海关新闻稿指出，外贸进出口同比增速大幅回落，一方面是对港套利贸易基本得到遏制，内地与香港贸易快速回落；另一方面受国内经济放缓、外部需求低迷、企业经营成本居高不下、人民币实际有效汇率上升、贸易环境恶化等多因素综合作用。

“进出口都有下降，这就是外管局20号文的影响体现了。不仅是出口有虚增，进口也含有虚报情况...进出口增长出现下降是不意外的，”招商证券宏观研究主管谢亚轩称.

他认为顺差规模还算稳定，受货物流下降后资金流规模也将相应减少影响，预计5月外汇占款在1,500-2,000亿元人民币左右，较前几个月会有明显下降。而把虚假贸易成分去掉之后，肯定会促进人民币升值预期的分化，后期更有可能出现波动。

在外界对中国经济下行忧虑加剧之际，中国国家信息中心首席经济师范剑平认为，中国经济今年料呈前低后高的态势，并维持年内中国GDP增幅8%的预期。而下半年的政策选择建议宜静不宜动。

**“挤水分”效应显现**

尽管中国一季度经济成长率只有7.7％让市场失望，但同期外贸数据却出乎意料地亮丽：一季度出口增长18.4％。异常强劲的广东外贸数据引来质疑声，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致外管局和海关等多部门联合出手严厉核查。

监管层的核查行动从4月中旬启动，包括加大对虚假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，在5月数据上终于有所体现。5月1％的出口同比增速为去年7月以来最低，今年前四个月增速则高高处在10-25％区间；5月进口则是2月因春节因素同比下降15.2％之后再度出现负值。

“贸易数据确实挺出乎意料的，主要原因包括监管部门出台了多项打击虚假贸易的措施，对5月数据影响很大；5月人民币大幅升值，对加工贸易出口的影响也应该非常明显，”联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩称。

他并指出，5月整个全球经济并没有有效的上行，虽然1-4月欧美出现一定程度经济复苏，但5月经济增长回踩的迹象又比较明显，这对外需造成了一定打击；另外去年5月贸易数据是很不错的，基数高也会影响5月同比表现。

“现在就是一个把泡沫挤掉、恢复正常的过程，问题有但不严重，”谢亚轩称。

海关分项数据可以印证泡沫正在被挤初。5月中国大陆对香港地区出口279.7亿美元，较4月的394.8亿美元下滑29%，而3月时出口高达483.7亿美元。1-5月累计对港出口同比增长54.9％，低于1-4月的69.2％，以及一季度的74.2％。

“5月数据能反映目前中国真实的贸易情况，”首创证券研究所副所长王剑辉称，5月贸易数据一方面显示无论是海外还是国内的需求恢复，都比预期的要慢，另一方面是贸易数据的水分被挤出去不少，数据就出现了明显的回落。

海关发布的新闻稿显示，今年前五个月中欧和中日双边贸易分别下降2.8％和8.9％，中美和中国与东盟双边贸易分别增长6.9％和14.8％。

**人民币升值预期面临分化**

中国年初以来高达两位数的外贸增长数据，以及全球新一轮量化宽松带来的热钱流入，带动人民币兑美元即期汇率 在过去三个月内迭创新高，今年迄今累计升值1.6%。

但随着严厉打击虚假贸易行动的推进、美国可能压缩量化宽松规模经济、以及对中国经济前景疑虑的加深，未来人民币升值预期可能出现分化。

“中国出口数据的疲软有可能引发投资者对中国宏观经济的担心，有可能引发资金流出中国，进而加重市场对人民币贬值的预期，”申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇称。

中国人民银行行长周小川日前也表示，目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。他指出，从2005年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率 已升值35%，但实际来看这个数字还会更高。

为刺激本国经济，近年来美国、日本等发达国家的货币汇率先后大幅贬值，人民币汇率相对升值，从而给中国外贸出口形成压力。对此周小川表示，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力，但中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测。

在谢亚轩看来，“央行会考察几点：海关数据、资金流动和汇率是否体现出供求均衡的状况，预期出现分化而不是单一看升值，这时它可能会找时机推进汇改，”他说。

上周人民币即期汇率累计贬值约0.02%，同期中间价升值幅度达到0.29%。交易员指出，中国外管局20号文引致的回补美元头寸预期正在变成现实，购汇力量持续增强促使即期价格与中间价差距进一步缩窄，预计在6月底之前，这一状况将延续。

据交易员透露，大型银行仍在大量补充美元头寸，20号文的补美元头寸效应将在未来一两周之内集中释放，料继续驱动人民币交易价格往下走。而中间价在这一阶段则将暂时摆脱价格中枢的作用。