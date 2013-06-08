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亚洲 | 2013年 6月 8日 星期六 13:55 BJT

表格: 中国5月进出口重点商品量值表

路透北京6月8日 - 以下是中国海关周六公布的2013年5月全国进出口重点商品量值,以及环比与同比数据:

 **原油及成品油**
                               5月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-5月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  原油                       23.95       23.08       3.8       25.48      -6.0      116.00      -2.0
  成品油                      4.00        3.89       2.8        3.47      15.3       18.32       6.0
===出口===                                                                                          
  原油                        0.11        0.08      37.5        0.18     -38.9        0.83     -28.9
  成品油                      2.75        2.67       3.0        2.08      32.2       12.70      29.8
===净进口===                                                                                        
  原油                       23.84       23.00       3.7       25.30      -5.8      115.17      -1.7
  成品油                      1.25        1.22       2.5        1.39     -10.1        5.62     -25.1

 **基本金属**
                               5月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-5月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  未锻造的铜及铜材         358,672     295,799      21.3     419,741     -14.5   1,622,220     -24.7
  废铜                     360,000     340,000       5.9     420,000     -14.3   1,730,000      -6.9
  未锻造的铝及铝材          72,662      64,134      13.3      91,083     -20.2     321,181     -38.7
  废铝                     200,000     180,000      11.1     240,000     -16.7     950,000      -7.2
  氧化铝                   200,000     320,000     -37.5     720,000     -72.2   1,560,000     -27.9
===出口===                                                                                          
  未锻轧铝                  43,988      53,966     -18.5      61,217     -28.1     218,358     -24.8

 **煤炭和钢铁**
                               5月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-5月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  铁矿石及其精矿             68.56       67.15       2.1       63.84       7.4      322.07       4.7
  钢材                        1.25        1.26      -0.8        1.32      -5.3        5.75      -1.8
  钢坯及粗锻件                0.05        0.04      25.0        0.03      66.7        0.24      51.3
===出口===                                                                                          
  煤                          0.74        0.81      -8.6        1.28     -42.2        3.59     -32.3
  焦炭及半焦炭                0.42        0.28      50.0        0.14     200.0        0.97     126.4
  钢材                        5.41        5.55      -2.5        5.23       3.4       25.40      15.4
  钢坯及粗锻件                0.00        0.00       N/A        0.00       N/A        0.00     241.4
===净出口===                                                                                        
  钢材                        4.16        4.29      -3.0        3.91       6.4       19.65      21.6

 **橡胶和谷物**
                               5月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-5月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  大豆（百万吨）              5.10        3.98      28.1        5.28      -3.4       20.57     -12.2
  食用植物油               710,000     770,000      -7.8     460,000      54.3   3,350,000      22.7
  天然橡胶（包括胶乳）     180,000     230,000     -21.7     180,000       0.0   1,040,000      25.9
  合成橡胶（包括胶乳）     135,914     130,215       4.4     126,535       7.4     659,642       9.1
===出口===                                                                                          
  玉米                       1,778       2,591     -31.4       3,615     -50.8      15,809     -93.1
  食糖                       5,000       4,024      24.3       7,859     -36.4      21,485     -10.7
  大米                      35,587      54,014     -34.1      34,560       3.0     256,651      47.1
 
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