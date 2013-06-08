表格: 中国5月进出口重点商品量值表

全球金市：金价持于五个月高位附近，有望录得一年来最大单周涨幅
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透北京6月8日 - 以下是中国海关周六公布的2013年5月全国进出口重点商品量值,以及环比与同比数据: **原油及成品油** 5月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-5月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 原油 23.95 23.08 3.8 25.48 -6.0 116.00 -2.0 成品油 4.00 3.89 2.8 3.47 15.3 18.32 6.0 ===出口=== 原油 0.11 0.08 37.5 0.18 -38.9 0.83 -28.9 成品油 2.75 2.67 3.0 2.08 32.2 12.70 29.8 ===净进口=== 原油 23.84 23.00 3.7 25.30 -5.8 115.17 -1.7 成品油 1.25 1.22 2.5 1.39 -10.1 5.62 -25.1 **基本金属** 5月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-5月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 未锻造的铜及铜材 358,672 295,799 21.3 419,741 -14.5 1,622,220 -24.7 废铜 360,000 340,000 5.9 420,000 -14.3 1,730,000 -6.9 未锻造的铝及铝材 72,662 64,134 13.3 91,083 -20.2 321,181 -38.7 废铝 200,000 180,000 11.1 240,000 -16.7 950,000 -7.2 氧化铝 200,000 320,000 -37.5 720,000 -72.2 1,560,000 -27.9 ===出口=== 未锻轧铝 43,988 53,966 -18.5 61,217 -28.1 218,358 -24.8 **煤炭和钢铁** 5月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-5月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 铁矿石及其精矿 68.56 67.15 2.1 63.84 7.4 322.07 4.7 钢材 1.25 1.26 -0.8 1.32 -5.3 5.75 -1.8 钢坯及粗锻件 0.05 0.04 25.0 0.03 66.7 0.24 51.3 ===出口=== 煤 0.74 0.81 -8.6 1.28 -42.2 3.59 -32.3 焦炭及半焦炭 0.42 0.28 50.0 0.14 200.0 0.97 126.4 钢材 5.41 5.55 -2.5 5.23 3.4 25.40 15.4 钢坯及粗锻件 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 241.4 ===净出口=== 钢材 4.16 4.29 -3.0 3.91 6.4 19.65 21.6 **橡胶和谷物** 5月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-5月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 大豆（百万吨） 5.10 3.98 28.1 5.28 -3.4 20.57 -12.2 食用植物油 710,000 770,000 -7.8 460,000 54.3 3,350,000 22.7 天然橡胶（包括胶乳） 180,000 230,000 -21.7 180,000 0.0 1,040,000 25.9 合成橡胶（包括胶乳） 135,914 130,215 4.4 126,535 7.4 659,642 9.1 ===出口=== 玉米 1,778 2,591 -31.4 3,615 -50.8 15,809 -93.1 食糖 5,000 4,024 24.3 7,859 -36.4 21,485 -10.7 大米 35,587 54,014 -34.1 34,560 3.0 256,651 47.1 .
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透台北4月14日 - 台湾股市周五收盘跌逾1%。分析师称，市场担忧全球军事冲突升高 ，美股电子盘大跌，且台湾重量个股第二季营运不妙，都令台股卖压沈重。 台湾加权股价指数 收跌1.05%,至9,732.93点；今日成交初值 为864.6 4亿台币，上交易日修正后为867.08亿。 台新投顾协理黄文清说，〞今天的中长黑等于宣告本波行情暂时结束。要等5月中以前 的陆续公布的季报来检验，这其中再检视可以带头上攻的多头部队。〞 他也表示，股市向下整理的过程中，最好是汰弱择强，事先避开汇损严重的个股可以避 免股价下跌。 〞至少要熬过这个淡季，又加上政治面不安的议题，台股向上的时间点要延后。〞黄文 清说。 周五台积电 收跌1.31%，但大立光 收盘大涨8.84%。 本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。全 球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预计第二季合
中国国务院总理李克强称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。