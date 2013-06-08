中国社会：厦门公交车起火47人死，初步认定为严重刑事案件--新华

全球金市：金价持于五个月高位附近，有望录得一年来最大单周涨幅
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透北京6月8日 - 新华社周六报导称，中国福建省厦门市一公交车周五晚在行驶过程中突然起火，共造成47人死亡、34人因伤住院。经官方初步认定，这是一起严重刑事案件，有关情况正在深入调查中。
报导表示，经有关专家会同当地公安机关现场勘查发现，起火公交车轮胎正常、油箱完整，现场发现的助燃剂经检验为汽油，而该公交车使用的是柴油发动机，由此可排除安全生产事故。
报导援引公安部部长郭声琨表示，要尽快查明事件真相，抓紧组织对事件现场进行全面勘查，对人证、物证及相关技术资料进行分析认定。要按照及时、准确、公开、透明的原则，第一时间发布信息，妥善回应社会关切。
同时，公安部要求，当前正值全国高考期间，各地公安机关要切实加大警力投入，科学安排勤务部署，全力做好重点场所部位巡逻守护、治安管控、交通疏导、消防检查等各项工作，有效消除各类安全隐患，坚决防止发生重大刑事、治安案件和道路交通、火灾等灾害事故，努力营造安全有序的社会环境。
2009年，中国四川省成都市发生公交车纵火案，致27人死亡；同年，中国江苏省无锡市发生班车纵火案，死亡24人。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透台北4月14日 - 台湾股市周五收盘跌逾1%。分析师称，市场担忧全球军事冲突升高 ，美股电子盘大跌，且台湾重量个股第二季营运不妙，都令台股卖压沈重。 台湾加权股价指数 收跌1.05%,至9,732.93点；今日成交初值 为864.6 4亿台币，上交易日修正后为867.08亿。 台新投顾协理黄文清说，〞今天的中长黑等于宣告本波行情暂时结束。要等5月中以前 的陆续公布的季报来检验，这其中再检视可以带头上攻的多头部队。〞 他也表示，股市向下整理的过程中，最好是汰弱择强，事先避开汇损严重的个股可以避 免股价下跌。 〞至少要熬过这个淡季，又加上政治面不安的议题，台股向上的时间点要延后。〞黄文 清说。 周五台积电 收跌1.31%，但大立光 收盘大涨8.84%。 本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。全 球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预计第二季合
中国国务院总理李克强称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。