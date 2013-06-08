中国社会：厦门公交车起火47人死，初步认定为严重刑事案件--新华

台湾股市：收盘大跌逾1%，全球地缘政治冲突恐升高投资人抛售股票

路透台北4月14日 - 台湾股市周五收盘跌逾1%。分析师称，市场担忧全球军事冲突升高 ，美股电子盘大跌，且台湾重量个股第二季营运不妙，都令台股卖压沈重。 台湾加权股价指数 收跌1.05%,至9,732.93点；今日成交初值 为864.6 4亿台币，上交易日修正后为867.08亿。 台新投顾协理黄文清说，〞今天的中长黑等于宣告本波行情暂时结束。要等5月中以前 的陆续公布的季报来检验，这其中再检视可以带头上攻的多头部队。〞 他也表示，股市向下整理的过程中，最好是汰弱择强，事先避开汇损严重的个股可以避 免股价下跌。 〞至少要熬过这个淡季，又加上政治面不安的议题，台股向上的时间点要延后。〞黄文 清说。 周五台积电 收跌1.31%，但大立光 收盘大涨8.84%。 本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。全 球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预计第二季合