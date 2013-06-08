中国金融:中投称投资收益好于预期，可以运作更多资金--总经理

全球金市：金价持于五个月高位附近，有望录得一年来最大单周涨幅
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
* 中投年化收益率超过5%，达到董事会设定基准
* 可以运作更多资金
* 外界过度关注短期收益，给公司造成较大压力
路透北京6月8日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 总经理高西庆称，中投成立五年多以来，整体投资收益超过了董事会设定的基准。中投的资本金还没到最佳点，中投可以运作更多资金。
新华网报导援引高西庆表示，自成立到2012年末，境外投资年化收益率超过5%。这一收益水平在主权财富基金中处于中间偏上，也达到董事会设定的收益率基准，较好实现所管理外汇资产的保值增值。
“中投至少达到一个目标，即多元化投资比单纯投国债效果好。五年下来，投资收益比原来设想的超越了一点，但也没有超越很多。”高西庆说。
中投公司2012年境外投资收益率大约为11%。2008年至2011年境外投资收益率分别是-2.1%、11.7%、11.7%和-4.3%。
高西庆认为，中国整个外汇投资机制在顶层设计方面还有待完善，这与中国的改革路径一致，很多事情是一步步摸着石头过河。但至少可在已取得的经验、已形成的机制上更好地整合。
“主权财富基金是一家还是多家都没问题，问题在于事实上形成的几家是什么关系，应做整体考虑。”他表示。
中投公司目前总资产已增长至5,000亿美元，其中海外投资约2,000亿美元。高西庆称，中投应有一个最佳经济规模。“但是不是给我们更多资金，是国家层面考虑的问题。”
2007年，中投公司成立。当时中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。而此后，是否对其进行持续的注资，一直没有一个明确的说法。
**外界过度关注短期收益**
高西庆称，中投每年对外披露年报和年度投资收益，增加透明度，但也导致外界过度关注短期收益，给公司境外投资造成较大压力。
“与成立时的愿景相比，我们在很多方面都超越了。我们没想到一出世就受到这么大的关注，也没想到会面对这么严重的金融危机。”他说。
高西庆表示，中投作为长期机构投资者，优势在于长期化的投资定位，在市场受到挤压、出现价格错位时逆向投资，从而获取长期投资收益。如果以短期绝对收益为投资导向，将导致顺周期的投资倾向。
“金融危机期间，所有人都说，你们来吧，所有的规则都可以不要了，但危机一缓解就又转回去了。这是很大的教训，由此获得的经验对日后大有好处。”高西庆说。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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