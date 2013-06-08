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货币新闻 | 2013年 6月 8日 星期六 15:24 BJT

中国大豆: 5月进口大豆510万吨,高于上月--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周六公布,中国5月进口大豆510万吨,较上月的398万吨上升28.1%.

5月中国进口食用植物油71万吨,较上月下降7.8%.(完)
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