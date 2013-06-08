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货币新闻 | 2013年 6月 8日 星期六 15:26 BJT

中国原油: 5月进口原油2,395万吨,高于上月--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周六称,中国5月进口原油2,395万吨,较上月的2,308万吨上升3.8%.

中国5月成品油进口400万吨,环比上升2.8%;5月成品油出口275万吨,环比上升3.0%.(完)
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