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货币新闻 | 2013年 6月 8日 星期六 15:27 BJT

中国金属: 5月未锻造铜及铜材进口358,672吨,高于上月--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周六称,5月未锻造铜及铜材进口358,672吨,较上月的295,799吨上升21.3%;5月废铜进口36万吨,高于上月的34万吨. 海关并称,5月未锻造的铝及铝材进口72,662吨,高于上月的64,134吨;5月进口废铝20万吨,高于上月的18万吨. 此外,中国5月未锻轧铝出口43,988吨,低于上月的53,966吨.(完) .
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