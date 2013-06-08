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货币新闻 | 2013年 6月 8日 星期六 15:28 BJT

中国钢铁: 5月铁矿砂及其精矿进口6,856万吨,高于上月--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周六称,5月铁矿砂及其精矿进口6,856万吨,较上月上升2.1%.

海关并称,5月出口钢材541万吨,环比下降2.5%;5月进口钢材125万吨,环比下降0.8%.(完)
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