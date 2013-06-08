中国保险：外资保险管理条例首次修改，可用人民币出资--政府网

全球金市：金价持于五个月高位附近，有望录得一年来最大单周涨幅
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透北京6月8日 - 中国国务院周六公布修改后的外资保险公司管理条例，外国保险公司在中国设立独资或合资保险公司时，将可用人民币出资；向中国分公司拨付营运资金亦可使用人民币。
中国合资保险公司、独资保险公司的注册资本最低限额为2亿元人民币或者等值的自由兑换货币。此次修改不再要求“外国保险公司的出资，应当为自由兑换货币”。
新条例并规定，外国保险公司分公司应当由其总公司无偿拨给不少于2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金”。此前规定只能拨付自由兑换货币作营运资金。
这是该管理条例自2002年开始实施以来的首次修改。新条例自今年8月1日开始施行。（完）
(发稿 谢衡；; 审校 黄凯)
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透台北4月14日 - 台湾股市周五收盘跌逾1%。分析师称，市场担忧全球军事冲突升高 ，美股电子盘大跌，且台湾重量个股第二季营运不妙，都令台股卖压沈重。 台湾加权股价指数 收跌1.05%,至9,732.93点；今日成交初值 为864.6 4亿台币，上交易日修正后为867.08亿。 台新投顾协理黄文清说，〞今天的中长黑等于宣告本波行情暂时结束。要等5月中以前 的陆续公布的季报来检验，这其中再检视可以带头上攻的多头部队。〞 他也表示，股市向下整理的过程中，最好是汰弱择强，事先避开汇损严重的个股可以避 免股价下跌。 〞至少要熬过这个淡季，又加上政治面不安的议题，台股向上的时间点要延后。〞黄文 清说。 周五台积电 收跌1.31%，但大立光 收盘大涨8.84%。 本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。全 球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预计第二季合
中国国务院总理李克强称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。