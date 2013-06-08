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亚洲 | 2013年 6月 8日 星期六 16:47 BJT

中国保险：外资保险管理条例首次修改，可用人民币出资--政府网

路透北京6月8日 - 中国国务院周六公布修改后的外资保险公司管理条例，外国保险公司在中国设立独资或合资保险公司时，将可用人民币出资；向中国分公司拨付营运资金亦可使用人民币。

中国合资保险公司、独资保险公司的注册资本最低限额为2亿元人民币或者等值的自由兑换货币。此次修改不再要求“外国保险公司的出资，应当为自由兑换货币”。

新条例并规定，外国保险公司分公司应当由其总公司无偿拨给不少于2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金”。此前规定只能拨付自由兑换货币作营运资金。

这是该管理条例自2002年开始实施以来的首次修改。新条例自今年8月1日开始施行。（完）

(发稿 谢衡；; 审校 黄凯)
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