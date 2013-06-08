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货币新闻 | 2013年 6月 8日 星期六 17:04 BJT

中国个股：宝钢股份宣布7月主要钢材售价下调，为连续第二个月下调

路透北京6月8日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周六宣布，下调主要钢材产品7月份售价，其中热轧和冷轧均在6月基础上每吨下调200元人民币，这是宝钢自6月以来连续第二个月下调主要钢材售价。

据东方钢铁在线网站刊登的宝钢通知，6月份宝钢酸洗产品下调150元吨，镀铝锌下调100元/吨，无取向电工钢均下调180元/吨。而取向电工钢保持售价不变。(完)

欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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