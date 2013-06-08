中国个股：宝钢股份宣布7月主要钢材售价下调，为连续第二个月下调

全球金市：金价持于五个月高位附近，有望录得一年来最大单周涨幅
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透北京6月8日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周六宣布，下调主要钢材产品7月份售价，其中热轧和冷轧均在6月基础上每吨下调200元人民币，这是宝钢自6月以来连续第二个月下调主要钢材售价。
据东方钢铁在线网站刊登的宝钢通知，6月份宝钢酸洗产品下调150元吨，镀铝锌下调100元/吨，无取向电工钢均下调180元/吨。而取向电工钢保持售价不变。(完)
欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透班加罗尔4月14日 - 金价周五持于上日触及的五个月高位附近，有望录得去年4月以来最大单周百分比涨幅，因美元走软以及中东和朝鲜地缘政治忧虑激发避险需求。
路透台北4月14日 - 台湾股市周五收盘跌逾1%。分析师称，市场担忧全球军事冲突升高 ，美股电子盘大跌，且台湾重量个股第二季营运不妙，都令台股卖压沈重。 台湾加权股价指数 收跌1.05%,至9,732.93点；今日成交初值 为864.6 4亿台币，上交易日修正后为867.08亿。 台新投顾协理黄文清说，〞今天的中长黑等于宣告本波行情暂时结束。要等5月中以前 的陆续公布的季报来检验，这其中再检视可以带头上攻的多头部队。〞 他也表示，股市向下整理的过程中，最好是汰弱择强，事先避开汇损严重的个股可以避 免股价下跌。 〞至少要熬过这个淡季，又加上政治面不安的议题，台股向上的时间点要延后。〞黄文 清说。 周五台积电 收跌1.31%，但大立光 收盘大涨8.84%。 本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。全 球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预计第二季合
中国国务院总理李克强称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。