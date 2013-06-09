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亚洲 | 2013年 6月 9日 星期日 10:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           60.03     +1.75     +3.00   2116829
 搜狐                           66.00     +2.57     +4.05   1163011
 网易                           63.82     +0.83     +1.32    303000
 百度                          102.67     +3.78     +3.82   6805703
 亚信科技                       11.67     +0.02     +0.17     84384
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.69     +0.09     +0.48   1824870
 联电                            2.19     +0.00     +0.00    164224
 日月光                          4.11     +0.06     +1.48     67646
 硅品精密                        5.82     +0.10     +1.75    606433
 和信超媒体                      0.98     +0.00     +0.00     52338
 友达                            4.20     -0.03     -0.71    131387
 中华电信                       31.87     +0.12     +0.38     32312
 台湾国际航电                   34.84     +0.51     +1.49   1808641
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       50.87     -0.23     -0.45    134540
 中国联通                       13.45     -0.05     -0.37     71016
 中国电信                       47.53     -0.23     -0.48     21285
 中芯国际                        4.04     +0.00     +0.00     39933
 电讯盈科                        4.66     -0.03     -0.64       398
    
(完)

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