《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收 盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 60.03 +1.75 +3.00 2116829 搜狐 66.00 +2.57 +4.05 1163011 网易 63.82 +0.83 +1.32 303000 百度 102.67 +3.78 +3.82 6805703 亚信科技 11.67 +0.02 +0.17 84384 台湾 台湾积体电路 18.69 +0.09 +0.48 1824870 联电 2.19 +0.00 +0.00 164224 日月光 4.11 +0.06 +1.48 67646 硅品精密 5.82 +0.10 +1.75 606433 和信超媒体 0.98 +0.00 +0.00 52338 友达 4.20 -0.03 -0.71 131387 中华电信 31.87 +0.12 +0.38 32312 台湾国际航电 34.84 +0.51 +1.49 1808641 香港 中国移动 50.87 -0.23 -0.45 134540 中国联通 13.45 -0.05 -0.37 71016 中国电信 47.53 -0.23 -0.48 21285 中芯国际 4.04 +0.00 +0.00 39933 电讯盈科 4.66 -0.03 -0.64 398 (完)
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