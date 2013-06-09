重发-更新版 1-中国数据：通胀远低预期PPI创八个月最低，工业领域持续疲弱

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* 中国5月CPI和PPI同比涨幅均逊预期

* PPI创八个月最低，工业领域持续疲弱

* 低通胀为采取相应政策留出空间

路透北京6月9日 - 中国5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外下行，而PPI则创下八个月来最低位，工业领域持续疲弱，凸显当下需求低迷，去产能过剩任务之艰巨。

不过分析人士也指出，较之全球主要经济体，中国的通胀水平相对持于低位，也为未来采取更多相应政策措施留出空间。

“（通胀）数据低于预期，市场预期是往上走，但是数据却都是往下走的。”交通银行金融研究中心高级分析师唐建伟称，5月蔬菜价格下跌较多拉低CPI，预计6月CPI会恢复到正常状态。

不少分析师指出PPI的状况需要重点关注。“PPI持续一年多的负增长，说明工业领域可能已经是通缩了。过剩产能需要去产能化，这种局面还会持续一段时间，使经济回升短期面临较大压力。”唐建伟表示。

国家统计局周日公布数据显示，5月CPI同比上涨2.1%，低于路透调查中值2.5%和上月的2.4%；其中食品价格同比上涨3.2%，非食品价格涨1.6%。而PPI同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，路透调查预估中值和前值分别为下降2.5%和2.6%。

统计局城市司高级统计师余秋梅就数据解读称，鲜菜价格环比下降13.8%，影响CPI环比下降近0.5个百分点，占CPI环比总降幅的八成多，是拉低5月CPI的主要原因。

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中国国际经济交流中心研究员王军预计，今年全年物价压力都不会很大，特别是PPI持续下降且速度很快，反映面临通缩压力。

他认为，目前货币政策能做的有限，还是需要加大财政政策支持力度，比如进一步减税，激发民间投资热情等，“预计二季度经济增速会下降到7.5-7.6%，还是可以承受的范围，结构调整不应因此而止步。”

国务院总理李克强周六表示，今年以来我国经济形势总体平稳，经济增速仍处于较高合理区间，特别是就业保持稳定，但经济运行中错综复杂的因素也在增加。要通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力；通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；分门别类抑制和消化严重过剩产能。

稍早公布的中国汇丰和官方采购经理人指数(PMI)中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，再度和侧重中小企业的汇丰PMI走势相背，凸显中小企业仍面临重重困境、经济结构性矛盾依然突出。而上日公布的贸易数据大幅降温让市场大跌眼镜，表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。