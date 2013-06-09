中国数据: 5月社会融资规模1.19万亿元，环比减少5,763亿元--央行

国际油市：油价下跌，利比亚油田恢复生产重压市场
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
路透北京/上海6月9日 - 中国人民银行周日公布，初步统计，5月社会融资规模为1.19万亿元人民币，同比多增424亿元,比上月少5,763亿元；当月新增人民币贷款6,674亿元，路透调查中值为8,500亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。
4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元,不过较3月明显下降。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
* 对“特朗普行情”缺乏信心提振美国公债 * 俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件带动避险需求 路透纽约4月3日 - 美国公债收益率周一下滑，指标10年期公债收益 率触及逾一个月低点，此前美国公布的汽车销售数据逊于预期，且在季度 伊始投资人将资金再度配置到美国公债也带动了需求。 美国10年期公债收益率触及2月27日来最低的2.332%，此前美国主要 汽车生产商的3月销售数据令人失望，投资人对美国长期热络的汽车销售 周期可能终于失去动能的担忧加重。 “美国汽车销售数据令人对未来消费者需求和支出产生了疑虑，”Ev ercore ISI债券策略师Stan Shipley表示，“因此你会质疑美联储到底可 以加息几次以及10年期公债收益率到底能涨得多高。” 分析师还表示，第二季投资表现从头来过，投资人有机会减少美国公 债空头，或沽出股票将资金重投美债。美国股市指标标普500指数 尾盘跌0.2%。 分析师表示，美联储没有像预期那么鹰派以及对特朗普政府财政刺激 措施的信心降低等因素也带动投资人转投美国
* 投机商增加黄金净多头仓位 * 关注本周美国非农就业报告 路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周一上涨，因地缘政治忧虑，但由于缺 乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻 找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。 美国总统特朗普周日表示，有可能利用贸易作为砝码，确保中国在针 对朝鲜的问题上能够合作，这引发的地缘政治紧张局势支撑金价。 全球股市周一下滑，因投资人判断在周四和周五特朗普总统同中国国 家主席习近平会晤时，将如何打贸易保护主义牌。 1815 GMT，现货金 升0.3%，报每盎司1,252.66美元，盘中在1, 244.05至1,253.52美元之间交投。 “尽管欧洲多国大选、英国退欧磋商和特朗普外交政策可能重燃避险 买兴，但金价走势并不是没有阻碍，”渣打集团在研究报告中表示。 “我们相信脆弱的实货市场和美联储升息将为金价带来走软的基调。 我们仍预计今年第二季和第三季可能是今年金价表现最强的两季。” 金价基本未受美元走强