中国数据: 5月末M2同比增15.8%，新增人民币贷款6,674亿元--央行

全球金市：金价因政治不确定性上涨，摆脱美元上升的影响

* 投机商增加黄金净多头仓位 * 关注本周美国非农就业报告 路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周一上涨，因地缘政治忧虑，但由于缺 乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻 找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。 美国总统特朗普周日表示，有可能利用贸易作为砝码，确保中国在针 对朝鲜的问题上能够合作，这引发的地缘政治紧张局势支撑金价。 全球股市周一下滑，因投资人判断在周四和周五特朗普总统同中国国 家主席习近平会晤时，将如何打贸易保护主义牌。 1815 GMT，现货金 升0.3%，报每盎司1,252.66美元，盘中在1, 244.05至1,253.52美元之间交投。 “尽管欧洲多国大选、英国退欧磋商和特朗普外交政策可能重燃避险 买兴，但金价走势并不是没有阻碍，”渣打集团在研究报告中表示。 “我们相信脆弱的实货市场和美联储升息将为金价带来走软的基调。 我们仍预计今年第二季和第三季可能是今年金价表现最强的两季。” 金价基本未受美元走强