中国数据: 5月末M2同比增15.8%，新增人民币贷款6,674亿元--央行

国际油市：油价下跌，利比亚油田恢复生产重压市场
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
路透北京/上海6月9日 - 中国人民银行周日公布数据显示，5月新增人民币贷款6,674亿元，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。
央行数据并显示，中国5月末人民币贷款余额67.22万亿元，同比增长14.5%，低于路透调查中值14.8%。
以下为具体历史数据
货币供应量(较上年同期%):
2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
M2 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6
M1 11.3 11.9 11.9 9.5 15.3 6.5 5.5 6.1 7.3 4.5 4.6 4.7
M0 10.8 10.8 12.4 17.2 4.4 7.7 10.7 10.5 13.3 9.7 10.0 10.8
人民币贷款:
2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
新增(亿元) 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198
余额(万亿) 67.22 66.55 65.76 64.70 64.08 62.99 62.54 62.01 61.51 60.89 60.18 59.64
同比增长(%) 14.5 14.9 14.9 15.0 15.4 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
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* 投机商增加黄金净多头仓位 * 关注本周美国非农就业报告 路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周一上涨，因地缘政治忧虑，但由于缺 乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻 找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。 美国总统特朗普周日表示，有可能利用贸易作为砝码，确保中国在针 对朝鲜的问题上能够合作，这引发的地缘政治紧张局势支撑金价。 全球股市周一下滑，因投资人判断在周四和周五特朗普总统同中国国 家主席习近平会晤时，将如何打贸易保护主义牌。 1815 GMT，现货金 升0.3%，报每盎司1,252.66美元，盘中在1, 244.05至1,253.52美元之间交投。 “尽管欧洲多国大选、英国退欧磋商和特朗普外交政策可能重燃避险 买兴，但金价走势并不是没有阻碍，”渣打集团在研究报告中表示。 “我们相信脆弱的实货市场和美联储升息将为金价带来走软的基调。 我们仍预计今年第二季和第三季可能是今年金价表现最强的两季。” 金价基本未受美元走强