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货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 10:26 BJT

中国数据: 5月末M2同比增15.8%，新增人民币贷款6,674亿元--央行

路透北京/上海6月9日 - 中国人民银行周日公布数据显示，5月新增人民币贷款6,674亿元，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。

央行数据并显示，中国5月末人民币贷款余额67.22万亿元，同比增长14.5%，低于路透调查中值14.8%。

以下为具体历史数据

货币供应量(较上年同期%):

2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

M2 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6

M1 11.3 11.9 11.9 9.5 15.3 6.5 5.5 6.1 7.3 4.5 4.6 4.7

M0 10.8 10.8 12.4 17.2 4.4 7.7 10.7 10.5 13.3 9.7 10.0 10.8

人民币贷款:

2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

新增(亿元) 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198

余额(万亿) 67.22 66.55 65.76 64.70 64.08 62.99 62.54 62.01 61.51 60.89 60.18 59.64

同比增长(%) 14.5 14.9 14.9 15.0 15.4 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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