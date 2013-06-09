CFTC报告：COMEX期铜6月4日持仓报告(表)

南非汇市：兰特急挫逾2%，此前标普将南非信贷评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月3日 - 南非兰特周一急挫逾2%，至约三个月最低水平，此前标普在上周南非财长被解职后，将该国信贷评等下调至投资级以下，展望为负面。
路透6月7日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年6月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(168,538口)
41,488 51,433 18,928 92,573 73,671 152,989 144,032 15,549 24,506
较5月28日变动(未平仓合约：增加2,607口)
2,729 -892 635 776 2,576 4,140 2,319 -1,533 288
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.6 30.5 11.2 54.9 43.7 90.8 85.5 9.2 14.5
各类交易商数量(总计为244家)
60 99 51 54 52 145 186 (完) (整理 徐文焰；审校 隋芬)
路透约翰内斯堡4月3日 - 南非兰特周一急挫逾2%，至约三个月最低水平，此前标普在上周南非财长被解职后，将该国信贷评等下调至投资级以下，展望为负面。
路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透伦敦4月3日 - 英镑周一下跌，此前数据显示，3月英国制造业失去一些动能，这可能是在去年公投脱欧后经济意外保持韧性后，或已精疲力竭的最新迹象。