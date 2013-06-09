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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:29 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年6月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(168,538口)

41,488 51,433 18,928 92,573 73,671 152,989 144,032 15,549 24,506

较5月28日变动(未平仓合约：增加2,607口)

2,729 -892 635 776 2,576 4,140 2,319 -1,533 288

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.6 30.5 11.2 54.9 43.7 90.8 85.5 9.2 14.5

各类交易商数量(总计为244家)

60 99 51 54 52 145 186 (完) (整理 徐文焰；审校 隋芬)

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