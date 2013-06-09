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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:29 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(373,061口)

170,971 109,771 18,663 147,497 209,149 337,131 337,583 35,930 35,478

较5月28日变动(未平仓合约：减少37,940口)

-1,594 -5,915 -3,095 -24,498 -22,067 -29,187 -31,077 -8,753 -6,863

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.8 29.4 5.0 39.5 56.1 90.4 90.5 9.6 9.5

各类交易商数量(总计为291家)

118 90 65 58 62 210 187 (完)

(整理 徐文焰；审校 隋芬)

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