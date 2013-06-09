CFTC报告：NYMEX原油期货6月4日持仓报告(表)

南非汇市：兰特急挫逾2%，此前标普将南非信贷评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月3日 - 南非兰特周一急挫逾2%，至约三个月最低水平，此前标普在上周南非财长被解职后，将该国信贷评等下调至投资级以下，展望为负面。
路透6月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,740,663口)
379,736 123,902 625,253 652,751 900,169 1657740 1649324 82,923 91,339
较5月28日变动(未平仓合约：减少4,054口)
-145 1,160 6,713 -7,503 -18,652 -935 -10,779 -3,119 6,725
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.8 7.1 35.9 37.5 51.7 95.2 94.8 4.8 5.2
各类交易商数量(总计为325家)
112 81 151 89 106 272 287 (完)
(整理 徐文焰；审校 隋芬)
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路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透伦敦4月3日 - 英镑周一下跌，此前数据显示，3月英国制造业失去一些动能，这可能是在去年公投脱欧后经济意外保持韧性后，或已精疲力竭的最新迹象。