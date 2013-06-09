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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:31 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,740,663口)

379,736 123,902 625,253 652,751 900,169 1657740 1649324 82,923 91,339

较5月28日变动(未平仓合约：减少4,054口)

-145 1,160 6,713 -7,503 -18,652 -935 -10,779 -3,119 6,725

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.8 7.1 35.9 37.5 51.7 95.2 94.8 4.8 5.2

各类交易商数量(总计为325家)

112 81 151 89 106 272 287 (完)

(整理 徐文焰；审校 隋芬)

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