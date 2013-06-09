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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:20 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(600,319)

234,210 124,606 69,166 241,176 326,730 544,552 520,502 55,767 79,817

较5月28日变动(未平仓合约：增加18,996口)

3,417 -13,153 3,743 10,544 23,765 17,704 14,355 1,292 4,641

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.0 20.8 11.5 40.2 54.4 90.7 86.7 9.3 13.3

各类交易商数量(总计为518家)

174 156 160 126 154 399 389 (完)

(整理 徐文焰；审校 隋芬)

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