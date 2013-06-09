CFTC报告：CBOT大豆期货6月4日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下跌，此前英国公布的制造业PMI不及预期

路透伦敦4月3日 - 英镑周一下跌，此前数据显示，3月英国制造业失去一些动能，这可能是在去年公投脱欧后经济意外保持韧性后，或已精疲力竭的最新迹象。