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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:23 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,179,731口)

368,272 232,450 154,195 516,097 557,162 1038564 943,807 141,167 235,924

较5月28日变动(未平仓合约：减少1,766口)

-8,602 8,075 -10,392 16,077 2,605 -2,917 288 1,151 -2,054

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 19.7 13.1 43.7 47.2 88.0 80.0 12.0 20.0

各类交易商数量(总计为693家)

167 160 195 235 289 515 551 (完)

(整理 徐文焰；审校 隋芬)

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