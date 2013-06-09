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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:21 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(428,452口)

119,950 148,665 74,520 201,233 152,763 395,703 375,948 32,749 52,504

较5月28日变动(未平仓合约：增加12,647口)

6,172 -4,769 2,676 4,796 14,930 13,644 12,837 -997 -190

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 34.7 17.4 47.0 35.7 92.4 87.7 7.6 12.3

各类交易商数量(总计为382家)

92 152 125 78 103 266 305 (完)

(整理 徐文焰；审校 隋芬)

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