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市场报道 | 2013年 6月 9日 星期日 13:30 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月4日持仓报告(表)

路透6月7日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年6月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(180,736口)

67,799 19,037 12,741 85,495 137,668 166,035 169,446 14,701 11,290

较5月28日变动(未平仓合约：减少5,543口)

-5,371 2,683 1,412 691 -7,460 -3,268 -3,365 -2,275 -2,178

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.5 10.5 7.0 47.3 76.2 91.9 93.8 8.1 6.2

各类交易商数量(总计为249家)

106 61 58 45 68 177 165 (完)

(整理 徐文焰；审校 隋芬)

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