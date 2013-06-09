中国经济：激活货币信贷存量支持实体经济,释放消费和民间投资潜力-总理

路透北京6月9日 - 中国国务院总理李克强周六表示，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。

新华社援引李克强在石家庄主持环渤海省份经济工作座谈会时表示，做好当前经济工作，关键要在稳定宏观经济政策中有所作为，创新宏观调控方式，激发市场活力。通过运用科学的应对措施，确保完成全年经济社会发展任务。

“进一步研究采取既利当前又利长远、既稳增长又调结构的举措，把有效需求挖掘出来。着力提高增长的质量和效益，促进经济持续健康发展。”他称。

中国央行周日公布数据显示，5月末，广义货币（M2）余额104.21亿元人民币，同比增长15.8%。而去年中国M2与GDP的比例再度创下历史新高，使得“货币超发论”再度成为当前人们议论的焦点。

中国金融出版社社长、经济学博士魏革军年初表示,当前要把握货币信贷存量和流量间的平衡,不能忽视对货币存量的调节.用好用活存量对于降低经济运行的成本、改善经济发展质量更为重要.

李克强并提到，要分门别类抑制和消化严重过剩产能，让先进产能的作用发挥出来。通过压缩行政开支特别是“三公”经费（政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费）保障民生支出。

他称，今年以来中国经济形势总体平稳，经济增速仍处于较高合理区间，特别是就业保持稳定，但经济运行中错综复杂的因素也在增加。要严密监测经济形势变化，未雨绸缪，科学把握走势。