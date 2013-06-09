中国公开市场：今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海6月9日 - 业内人士周日透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。

下周一至周三为中国端午节假期，因此下周的公开市场需求申报提前至今日进行。

央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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