新闻稿：中国5月CPI同比上涨2.1%，环比下降0.6%--国家统计局

一、各类商品及服务价格同比变动情况 5月份，食品价格同比上涨3.2%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.05个百分点。其中，粮食价格上涨5.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；鲜果价格上涨6.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点（猪肉价格下降4.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.15个百分点）；蛋价格上涨11.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；水产品价格上涨2.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点。鲜菜价格下降1.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.06个百分点。 烟酒及用品价格同比上涨0.5%。其中，酒类价格上涨0.6%，烟草价格上涨0.4%。 衣着价格同比上涨2.5%。其中，服装价格上涨2.7%，鞋类价格上涨1.7%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.6%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.6%，耐用消费品价格上涨0.1%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.5%。其中，中药材及中成药价格上涨2.8%，医疗保健服务价格上涨1.9%，医疗器具及用品价格上涨0.7%，西药价格持平。 交通和通信价格同比下降1.2%。其中，通信工具价格下降9.2%，车用燃料及零配件价格下降6.0%，交通工具价格下降1.2%，车辆使用及维修价格上涨4.7%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.3%。其中，教育服务、文娱费价格均上涨2.9%，旅游价格上涨0.3%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.6%。 居住价格同比上涨3.0%。其中，住房租金价格上涨4.3%，水、电、燃料价格上涨1.9%，建房及装修材料价格上涨1.1%。 据测算，在5月份2.1%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.3个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 5月份，食品价格环比下降1.6%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.52个百分点。其中，鲜菜价格环比下降13.8%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.49个百分点。油脂、肉禽及其制品、蛋价格环比分别下降1.3%、1.2%和0.4%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点（猪肉价格环比下降1.4%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.04个百分点）。鲜果和水产品价格环比分别上涨0.9%和0.7%，合计影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点。 5月份，非食品价格环比下降0.1%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.04个百分点。其中，交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、烟酒及用品价格环比分别下降0.4%、0.3%和0.1%，衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、居住价格环比均上涨0.1%。水、电、燃料中，液化石油气价格环比下降1.3%。