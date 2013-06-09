新闻稿：中国5月PPI同比下降2.9%，环比下降0.6%--国家统计局

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
(以下为中国国家统计局6月9日发布的“2013年5月份工业生产者价格变动情况”新闻稿)
路透北京6月9日 - 2013年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.6%。工业生产者购进价格同比下降3.0%，环比下降0.6%。1-5月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.3%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.8%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.88个百分点。其中，采掘工业价格下降9.0%，原材料工业价格下降5.1%，加工工业价格下降2.7%。生活资料价格同比上涨0.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨1.2%，一般日用品价格下降0.3%，耐用消费品价格下降0.8%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降5.9%，燃料动力类价格下降5.6%，有色金属材料及电线类价格下降5.0%，化工原料类价格下降3.8%；农副产品类价格上涨0.6%。 据测算，在5月份-2.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-2.1个百分点，新涨价因素约为-0.8个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.7%。其中，采掘工业价格下降2.3%，原材料工业价格下降1.1%，加工工业价格下降0.4%。生活资料价格下降0.2%。其中，食品价格下降0.3%，衣着价格持平（涨跌幅度为0），一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格下降0.3%。 工业生产者购进价格中，燃料动力类和有色金属材料及电线类价格均下降1.1%，黑色金属材料类价格下降1.0%；建筑材料及非金属类和纺织原料类价格均持平（涨跌幅度为0）。(完) (整理 张胜男; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选