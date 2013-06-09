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货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 13:38 BJT

中国数据：5月工业增加值同比增9.2%，消费同比增12.9%--统计局

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周日公布数据显示，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，社会消费品零售总额同比增长12.9%，1-5月固定资产投资同比增长20.4%。

以下为工业、消费和投资数据详情(同比%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

1-5月固定资产投资(不含农户) 20.4 20.5 20.4～20.8 20.6 20.1

5月工业增加值 9.2 9.3 9.0～9.6 9.3 9.6

5月社会消费品零售总额 12.9 12.9 12.4～13.0 12.8 13.8

注：固定资产投资前值为2012年1－4月数据，工业增加值和社会消费品零售总额均为4月数据。

统计局上午公布的5月物价数据低于预期，其中居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，环比下降0.6%；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，同时环比下降0.6%。

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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