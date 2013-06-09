新闻稿：中国5月末M2增长15.8%，当月人民币贷款增加6,674亿元--央行

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
路透上海6月9日 - (以下为中国人民银行周日公布的2013年5月金融统计数据报告全文)
一、月末广义货币增长15.8%，狭义货币增长11.3%
5月末，广义货币(M2)余额104.21万亿元,同比增长15.8%，比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.6个百分点；狭义货币(M1)余额31.02万亿元,同比增长11.3%，比上月末低0.6个百分点，比上年同期高7.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.43万亿元,同比增长10.8%。当月净回笼现金1258亿元。
二、当月人民币贷款增加6674亿元，外币贷款增加58亿美元
5月末，本外币贷款余额72.00万亿元，同比增长15.6%。人民币贷款余额67.22万亿元，同比增长14.5%，分别比上月末和上年同期低0.4个和1.2个百分点。当月人民币贷款增加6674亿元，同比少增1258亿元。分部门看，住户贷款增加3823亿元，其中，短期贷款增加1531亿元，中长期贷款增加2292亿元；非金融企业及其他部门贷款增加2854亿元，其中，短期贷款增加378亿元，中长期贷款增加1455亿元，票据融资增加844亿元。1-5月人民币贷款增加4.21万亿元，同比多增2792亿元。5月末外币贷款余额7737亿美元，同比增长36.7%，当月外币贷款增加58亿美元。
三、当月人民币存款增加1.48万亿元，外币存款减少23亿美元
5月末，本外币存款余额102.04万亿元，同比增长16.2%。人民币存款余额99.31万亿元，同比增长16.2%，与上月末持平，比上年同期高4.8个百分点。当月人民币存款增加1.48万亿元，同比多增2591亿元。其中，住户存款增加2768亿元，非金融企业存款增加3853亿元，财政性存款增加4633亿元。1-5月人民币存款增加7.49万亿元，同比多增2.97万亿元。5月末外币存款余额4408亿美元，同比增长16.7%，当月外币存款减少23亿美元。
四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.92%，质押式债券回购月加权平均利率3.01%
5月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交21.85万亿元，日均成交9930亿元，日均成交同比减少18.3%。
5月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.92%，分别比上月和上年同期高0.42个和0.73个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.01%,分别比上月和上年同期高0.46个和0.78个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3643亿元，直接投资人民币结算业务发生250亿元
2013年5月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2285亿元、1358亿元、35亿元、215亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完) (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
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