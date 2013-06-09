新闻稿：中国5月末M2增长15.8%，当月人民币贷款增加6,674亿元--央行

路透上海6月9日 - (以下为中国人民银行周日公布的2013年5月金融统计数据报告全文)

一、月末广义货币增长15.8%，狭义货币增长11.3%

5月末，广义货币(M2)余额104.21万亿元,同比增长15.8%，比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.6个百分点；狭义货币(M1)余额31.02万亿元,同比增长11.3%，比上月末低0.6个百分点，比上年同期高7.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.43万亿元,同比增长10.8%。当月净回笼现金1258亿元。

二、当月人民币贷款增加6674亿元，外币贷款增加58亿美元

5月末，本外币贷款余额72.00万亿元，同比增长15.6%。人民币贷款余额67.22万亿元，同比增长14.5%，分别比上月末和上年同期低0.4个和1.2个百分点。当月人民币贷款增加6674亿元，同比少增1258亿元。分部门看，住户贷款增加3823亿元，其中，短期贷款增加1531亿元，中长期贷款增加2292亿元；非金融企业及其他部门贷款增加2854亿元，其中，短期贷款增加378亿元，中长期贷款增加1455亿元，票据融资增加844亿元。1-5月人民币贷款增加4.21万亿元，同比多增2792亿元。5月末外币贷款余额7737亿美元，同比增长36.7%，当月外币贷款增加58亿美元。

三、当月人民币存款增加1.48万亿元，外币存款减少23亿美元

5月末，本外币存款余额102.04万亿元，同比增长16.2%。人民币存款余额99.31万亿元，同比增长16.2%，与上月末持平，比上年同期高4.8个百分点。当月人民币存款增加1.48万亿元，同比多增2591亿元。其中，住户存款增加2768亿元，非金融企业存款增加3853亿元，财政性存款增加4633亿元。1-5月人民币存款增加7.49万亿元，同比多增2.97万亿元。5月末外币存款余额4408亿美元，同比增长16.7%，当月外币存款减少23亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.92%，质押式债券回购月加权平均利率3.01%

5月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交21.85万亿元，日均成交9930亿元，日均成交同比减少18.3%。

5月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.92%，分别比上月和上年同期高0.42个和0.73个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.01%,分别比上月和上年同期高0.46个和0.78个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3643亿元，直接投资人民币结算业务发生250亿元

2013年5月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2285亿元、1358亿元、35亿元、215亿元。

注1：当期数据为初步数。