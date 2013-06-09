新闻稿：中国5月社会融资规模1.19万亿元，比上月少5,763亿--央行

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
(以下为中国人民银行周日公布的2013年5月社会融资规模统计数据报告全文)
路透上海6月9日 -
初步统计，2013年5月份社会融资规模为1.19万亿元，比上月少5,763亿元，比上年同期多424亿元。
其中，当月人民币贷款增加6,674亿元，同比少增1,258亿元；外币贷款折合人民币增加357亿元，同比多增55亿元；委托贷款增加1,967亿元，同比多增1,752亿元；信托贷款增加992亿元，同比多增435亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1,124亿元，同比少增1,504亿元；企业债券净融资2,167亿元，同比多726亿元；非金融企业境内股票融资231亿元，同比多47亿元。
2013年1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。(完) (整理 边竞; 审校 曾祥进)
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