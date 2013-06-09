新闻稿：中国5月社会融资规模1.19万亿元，比上月少5,763亿--央行

初步统计，2013年5月份社会融资规模为1.19万亿元，比上月少5,763亿元，比上年同期多424亿元。

2013年1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。(完) (整理 边竞; 审校 曾祥进)