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货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 15:07 BJT

中国财政：5月财政收入同比增长6.2%，支出增长12%--财政部

路透北京6月9日 - 中国财政部周日公布，５月份，全国公共财政收入12,749亿元人民币，同比增长6.2%，增速较上月微升1个百分点。

财政部网站新闻稿显示，当月全国公共财政支出10,266亿元，同比增长12%。

１-５月累计，全国公共财政收入56,214亿元，同比增长6.6%，增幅同比回落6.1个百分点；全国公共财政支出46,610亿元，同比增长13.2%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

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财政收入 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1

财政支出 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8(完)

欲了解详情，请点选中国财政部网站：here (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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