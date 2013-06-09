新闻稿：中国5月工业增加值、固定资产投资、消费数据--国家统计局

(以下为中国国家统计局6月9日发布的“工业、投资和消费数据”新闻稿全文)

路透北京6月9日 - 2013年5月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比4月份回落0.1个百分点。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.62%。1-5月，规模以上工业增加值同比增长9.4%。 分经济类型看，5月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.4%，集体企业增长4.0%，股份制企业增长10.7%，外商及港澳台商投资企业增长8.1%。 分轻重工业看，5月份，重工业增加值同比增长9.8%，其中有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业等5个高耗电行业增长9.1%，比上月回落0.6个百分点；轻工业增长8.0%。 分行业看，5月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长8.9%，化学原料和化学制品制造业增长11.9%，非金属矿物制品业增长11.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.1%，通用设备制造业增长9.4%，汽车制造业增长13.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.5%，电气机械和器材制造业增长10.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.5%，电力、热力的生产和供应业增长3.1%。 分地区看，5月份，东部地区增加值同比增长8.7%，中部地区增长9.8%，西部地区增长10.4%。 分产品看，5月份，464种产品中有320种产品同比增长。其中，发电量4104亿千瓦时，同比增长4.1%；钢材9119万吨，增长11.3%；水泥22427万吨，增长8.5%；原油加工量3906万吨，增长2.4%；十种有色金属331万吨，增长7.5%；乙烯133万吨，增长5.1%；汽车192.8万辆，增长15.7%；轿车105.0万辆，增长12.2%。 5月份，工业企业产品销售率为97.8%，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9400亿元，同比名义增长3.5%。(here)

2013年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）131211亿元，同比名义增长20.4%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.43%。 分产业看，1-5月份，第一产业投资2730亿元，同比增长31.1%，增速比1-4月份回落1个百分点；第二产业投资56657亿元，增长15.7%，增速回落0.6个百分点；第三产业投资71824亿元，增长23.9%，增速与1-4月份持平。第二产业中，工业投资55702亿元，增长16.4%，增速比1-4月份回落0.6个百分点；其中，采矿业投资3740亿元，增长7.1%，增速加快1.9个百分点；制造业投资46460亿元，增长17.8%，增速回落0.6个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资5501亿元，增长11.3%，增速回落2.3个百分点。 分地区看，1-5月份，东部地区投资64696亿元，同比增长19%，增速比1-4月份回落0.2个百分点；中部地区投资34857亿元，增长23.9%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资30842亿元，增长22.7%，增速回落0.3个百分点。 分登记注册类型看，1-5月份，内资企业投资123088亿元，同比增长21.3%，增速比1-4月份回落0.1个百分点；港澳台商投资3683亿元，增长8.8%，增速回落4.1个百分点；外商投资3839亿元，增长5.6%，增速回落0.4个百分点。 从项目隶属关系看，1-5月份，中央项目投资6110亿元，同比增长7.1%，增速比1-4月份回落1.4个百分点；地方项目投资125101亿元，增长21.1%，增速回落0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-5月份，施工项目计划总投资582446亿元，同比增长18.8%，增速与1-4月份持平；新开工项目计划总投资111422亿元，同比增长15.6%，增速比1-4月份回落0.1个百分点。 从到位资金情况看，1-5月份，到位资金164468亿元，同比增长20.2%，增速比1-4月份回落0.7个百分点。其中，国家预算资金增长21%，增速加快0.3个百分点；国内贷款增长12.8%，增速回落1.1个百分点；自筹资金增长17.9%，增速回落0.4个百分点；利用外资下降4.7%，降幅扩大4.5个百分点；其他资金增长43.2%，增速回落1.1个百分点。(here)

2013年5月份，社会消费品零售总额18886亿元，同比名义增长12.9%（扣除价格因素实际增长12.1%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9371亿元，增长10.7%。 按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额16384亿元，同比增长12.6%；乡村消费品零售额2502亿元，增长14.8%。 按消费形态分，5月份，餐饮收入2023亿元，同比增长9.2%；商品零售16863亿元，增长13.3%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额8746亿元，增长11.8%。(here)（完） (整理 张胜男)