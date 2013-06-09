离岸人民币:财政部2013年将在香港发行230亿元人民币国债，规模持平去年

路透北京6月9日 - 中国财政部周日表示，2013年财政部将在香港发行230亿元人民币国债，与去年规模持平。

其中6月26日发行130亿元，下半年再发行100亿元。人民币国债发行后，将在香港联合交易所挂牌上市交易。

财政部网站刊登的新闻稿称，6月26日发行的130亿元人民币国债中，通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行100亿元，包括3年期50亿元、5年期20亿元、7年期10亿元、10年期10亿元、15年期5亿元、30年期5亿元；按照CMU招标确定的同期限人民币国债中标利率，面向国外中央银行和地区货币管理当局发行30亿元。

下半年发行的100亿元人民币国债中，面向机构投资者发行70亿元，面向香港居民发行30亿元。