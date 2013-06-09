离岸人民币:财政部2013年将在香港发行230亿元人民币国债，规模持平去年

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
路透北京6月9日 - 中国财政部周日表示，2013年财政部将在香港发行230亿元人民币国债，与去年规模持平。
其中6月26日发行130亿元，下半年再发行100亿元。人民币国债发行后，将在香港联合交易所挂牌上市交易。
财政部网站刊登的新闻稿称，6月26日发行的130亿元人民币国债中，通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行100亿元，包括3年期50亿元、5年期20亿元、7年期10亿元、10年期10亿元、15年期5亿元、30年期5亿元；按照CMU招标确定的同期限人民币国债中标利率，面向国外中央银行和地区货币管理当局发行30亿元。
下半年发行的100亿元人民币国债中，面向机构投资者发行70亿元，面向香港居民发行30亿元。
中国财政部上一次在香港发债是2012年6月，共计规模为230亿元。 （完） (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
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