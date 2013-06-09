《汇市简讯》美元/日圆自周五低点强劲反弹

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
2205GMT
* 美元/日圆今日上午继续从周五低点94.98强劲反弹
* 疲弱的中国数据打压澳元/美元下跌1.0%，美元买盘全面浮现
* 美国就业数据公布后，周五美元/日圆极其波动
* 95.00被突破(就业数据刚一公布之后)，随后强劲反弹，纽约收盘报97.57
* 在就业数据公布后美元/日圆波动性非常惊人(完)
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