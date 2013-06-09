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亚洲 | 2013年 6月 10日 星期一 06:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自周五低点强劲反弹

2205GMT

* 美元/日圆今日上午继续从周五低点94.98强劲反弹

* 疲弱的中国数据打压澳元/美元下跌1.0%，美元买盘全面浮现

* 美国就业数据公布后，周五美元/日圆极其波动

* 95.00被突破(就业数据刚一公布之后)，随后强劲反弹，纽约收盘报97.57

* 在就业数据公布后美元/日圆波动性非常惊人(完)

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