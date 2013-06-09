澳新经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月10日当周 6月10日(一) 暂无重要经济数据公布 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 5月 -- 负6.0 企业信心指数 -- 负2 0130 澳洲房屋融资 4月 +2.0% +5.2% 投资性房屋融资 -- +2.1% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.2% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -7.0% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少1 增加5.01 全职就业人数(万人) -- 增加3.45 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.6% 5.5% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.2% 6月14日(五) 暂无重要经济数据公布 6月17日当周 6月17日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)