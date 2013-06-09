重发-****日韩经济指标预测--6月10日-6月17日****

(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月10日当周 6月9日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +1.7% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期) 4月 -14.3% -4.3% 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 3,200 12,512 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第一季修正值 +3.5% +3.5% (较前季) +0.9% +0.9% 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 44.5 0600 日本服务业景气判断指数 5月 -- 56.5 1500 日本央行公布利率决议 -- -- -- 2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第二季 -- 负10.3 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -9.7% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.1% 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% 持平 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -8.5% +14.2% (较上年同期) -4.8% +2.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +7.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,725 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,911 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布利率决定 6月 -- 2.50% 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 60.3 出口(较上年同期) +3.2% 进口(较上年同期) -4.8% 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- -2.8% (较上月) -0.3% (完)