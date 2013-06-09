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亚洲 | 2013年 6月 10日 星期一 07:14 BJT

重发-****日韩经济指标预测--6月10日-6月17日****

(重发以调整格式)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
 6月10日当周
    
 6月9日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                       5月             --        +1.7%
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期)             4月         -14.3%        -4.3%
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                               3,200       12,512
 2350     日本国内生产总值(GDP)(环比年率)           第一季修正值          +3.5%        +3.5%
                            (较前季)                                      +0.9%        +0.9%
    
 6月10日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0500     日本消费者信心指数                                 5月             --         44.5
 0600     日本服务业景气判断指数                             5月             --         56.5
                                                                                 
 1500     日本央行公布利率决议                                --             --           --
                                                                                 
 2350     日本大型制造业景气判断指数(BSI)                 第二季             --       负10.3
                                                                                 
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                           5月             --        -5.7%
              进口物价(较上年同期)                                           --        -9.7%
 2300     韩国失业率                                         5月             --         3.1%
 2350     日本企业物价指数(较前月)                           5月          +0.2%        +0.3%
                       (较上年同期)                                       +0.6%         持平
 2350     日本机械订单(较前月)                               4月          -8.5%       +14.2%
                    (较上年同期)                                          -4.8%        +2.4%
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                            4月             --        +7.1%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周             --   卖超11,725
          外资投资日本股票(亿日圆)                                           --    卖超1,911
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 --       韩国央行公布利率决定                               6月             --        2.50%
 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0300     韩国贸易收支(亿美元)                         5月修正值             --         60.3
            出口(较上年同期)                                                           +3.2%
            进口(较上年同期)                                                           -4.8%
   
     6月17日当周
     
 6月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                5月             --        -2.8%
                              (较上月)                                                 -0.3%
 (完)

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