全球外汇市场6月10日主要消息

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月9日(日)
2350 - 日本4月经常帐
2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)
6月10日(一)
-- - 日本央行开始为期两日的货币政策会议
0500 - 日本5月消费者信心指数
0600 - 日本5月服务业景气判断指数
0545 - 瑞士5月失业率
0600 - 欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼在德国央行有关货币交易的会议上讲话
0645 - 法国4月工业生产
0700 - 欧洲央行执委科尔讲话
0715 - 瑞士4月零售销售
0730 - 瑞典4月工业生产与制造业新订单
0800 - 意大利4月工业生产
0800 - 挪威5月消费者物价指数(CPI)与生产者物价指数(PPI)
0830 - 欧元区6月Sentix投资者信心指数
1400 - 美国5月就业趋势指数
1500 - 日本央行利率决定
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
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