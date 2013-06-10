金砖国家：6月7日股汇市收盘纵览

路透6月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低4.41点或0.45%，报980.64点。
中国股市：沪综指收挫1.4%续创一个半月最大跌幅，流动性紧张致大盘七连跌。
香港股市：恒指收低1.2%，创下逾一年最高周线跌幅。
中国汇市：人民币稍收升无视中间价创新高，购汇力量增强缩窄两者价差。
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印度股市：连续第二日下滑，创近一个月最低收位，对于疲弱卢比将导致外资削减部位的忧虑，打击HDFC Bank等绩优股。指标BSE指数 跌0.46%或90.26点，报19,429.23点，为4月29日以来最低收位，且周线下跌1.7%。NSE指数 跌0.68%或40.40点，报5,881点，收在重要心理关卡5,900点下方，且周线下滑1.8%。
印度汇市：印度卢比兑美元触及近一年低点，且与纪录低位相去不远，但部分出口商和国营银行的美元卖盘协助卢比扳回部分跌幅。卢比兑美元 收报57.06/07，周四收盘价为56.84/85，盘中曾跌至57.12，为2012年6月27日以来最低，周线下滑1%，为连续第五周下跌。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,314.410点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.98%至713.45点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.15%，报32.1675卢布，卢布兑欧元 升0.15%，至42.4505卢布。
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巴西股市：跌至接近20个月低点，标准普尔就巴西财政基本面恶化以及经济放缓提出警讯。圣保罗交易所Bovespa指数 收低2.39%至51,618.63点，为一年来最糟的八日表现。
拉美汇市：雷亚尔因巴西评级展望遭调降而下跌，墨西哥披索走坚。
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南非股市：本周首次上涨，交易商回补空头部位，且美国就业数据暗示美联储可能延后缩减刺激措施，提供进一步支撑。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升1.3%至36,345.72点。综合指数 升1.2%，至40,813.33点。
南非汇市：兰特处于守势周线下跌逾1%，公债收益率升至八个月高点。 (完)
(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)