《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月10日

*工商时报：
--技术作价入股课税合理化政策，财政部明日将对外公告解释函令，追溯自今年元旦生效。未来发明人参与新创事业技术作价入股时，技术成本费用可先由专业机关审定后再课税，税负压力大减，可望激励资通讯研发成果注入新创产业，提升台湾创新能量。
--陆客来台自由行城市近期开放第三波。据悉，观光小两会已达成新增陆客来台自由行，新增泉州在内的13个城市，分二阶段开放，预计6月中下旬公布。今年陆客来台自由行冲刺54万人次目标，较去年19万人次成长1.8倍。
--悬宕近三年，金管会终于点头让英杰华(Aviva) 卖股。金管会官员透露，已同意英杰华人寿可处分投资第一金人寿49%股权，原本要求必须找外商寿险集团接手，此限制也解禁，但希望还是以保险业者承接为优先。
*经济日报：
--苹果 全球开发者大会(WWDC)美国时间10日登场，零组件厂商预估，新一代智慧型手机、平价智慧型手机、平板电脑等行动装置产品下季极有可能〞同步上市〞，供应链7月开始小量出货，沈寂已久的苹果供应链可望出现回升契机，第三季业绩可望跳跃式成长。
--台塑 集团斥资逾5,000亿台币投资钢铁厂的计画，陆续步入完工期，其中福建不锈钢年产90万公吨将正式投产，采购时机成熟，销售人员已开始与中下游钢厂展开接触，加上越南河静大钢厂将在二年后量产，中钢 、烨联 等上游厂商面临冲击。
--经济部次长杜紫军昨表示，自由经济示范区内两岸特区对接，特区与特区间的产业合作，涉及两岸谈判、协商，未来将在两岸经济协议(ECFA)架构下的产业合作分组中沟通。
--继提高大陆银行来台参股上限后，金管会也将研议放宽大陆保险公司来台参股及设办事处条件，第一步将先从松绑信评等级着手。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)