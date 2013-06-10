《全球重要经济事件一览表》--6月10日-6月17日

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6月10日(一)
蒙特利尔--世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将在2013年蒙特利尔会议上发言。
法兰克福--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼在德国央行有关货币交易的会议上讲话
东京--日本央行货币政策会议(至6月11日)。
维也纳--欧洲央行执委科尔在奥地利央行组织的第41届经济会议上发表讲话。
6月11日(二)
维也纳--奥地利央行经济会议。发言者包括欧央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委科尔、奥地利总理Werner Faymann和财长费克特、以及奥地利央行执行董事Andreas Ittner。
法兰克福--欧洲央行执委普雷特在法兰克福金融管理学院讲话。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0700)。
纽约--美银财务长Bruce Thompson在摩根士丹利(Morgan Stanley)金融会议上讲话(0630)。
布拉格--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行记者会，公布最新的季度宏观经济预测(1100)。
6月12日(三)
伦敦--以色列央行总裁费舍尔和英国央行总裁金恩将出席2013年英国-以色列企业颁奖晚宴。
柏林--欧洲央行执委科尔发表讲话。
塔林--爱沙尼亚央行公布年终评估，并更新宏观经济预测。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
6月13日(四)
日本旭川市--日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。
克罗地亚杜布罗夫尼克--欧洲央行执委亚斯穆森在一个经济会议上讲话。
柏林--欧洲央行总裁德拉吉在第六届欧洲管理和技术学院(ESMT)年度论坛上接受ESMT负责任领导奖。
慕尼黑--欧洲央行管委会委员兼德国央行总裁魏德曼在慕尼黑经济学家校友俱乐部，就危机经济学发表讲话(1700)。
华沙--2013年弗罗茨瓦夫(Wroclaw)全球论坛(至6月14日)，波兰财长Jan Vincent-Rostowski和财政官员Wlodzimierz Karpinski将在论坛上讲话。
6月14日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在华尔街日报举办的活动上讲话(0950)。
罗马--德国、法国、意大利和西班牙的财政和劳工部部长将在罗马举行会晤，讨论如何解决年轻人失业的问题。
6月17日(一)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在马格德堡(Magdeburg)金融市场对话中发表讲话(1315)。
德国汉堡--欧洲央行执委莫尔许在一活动上讲话(1630)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 白云; 审校 徐文焰)