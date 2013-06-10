《新兴市场重要经济事件预告》--6月10日-6月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)
6月10日(一)
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡参加Global Green Growth Initiative峰会的晚宴(1000)。
耶路萨冷--以色列财政部长Yair Lapid出席议会金融委员会会议(0700)
6月11日(二)
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行行长马库赫将就季度宏观经济最新预测召开记者会(1100)。
6月12日(三)
首尔－－韩国企划财政部长官玄旿锡在政策会议就经济发表演说。
布达佩斯--匈牙利央行公布5月政策会议纪录。
萨格勒布--克罗地亚央行召开会议。
曼谷--泰国央行公布5月货币政策委员会会议记录。
6月13日(四)
圣地亚哥--智利央行利率决定会议。
伦敦--以色列央行总裁Stanley Fischer在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
6月14日(五)
暂无重要经济事件。
6月17日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)