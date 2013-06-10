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亚洲 | 2013年 6月 10日 星期一 08:34 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月10日-6月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月10日(一)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡参加Global Green Growth Initiative峰会的晚宴(1000)。

耶路萨冷--以色列财政部长Yair Lapid出席议会金融委员会会议(0700)

6月11日(二)

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行行长马库赫将就季度宏观经济最新预测召开记者会(1100)。

6月12日(三)

首尔－－韩国企划财政部长官玄旿锡在政策会议就经济发表演说。

布达佩斯--匈牙利央行公布5月政策会议纪录。

萨格勒布--克罗地亚央行召开会议。

曼谷--泰国央行公布5月货币政策委员会会议记录。

6月13日(四)

圣地亚哥--智利央行利率决定会议。

伦敦--以色列央行总裁Stanley Fischer在联合官方货币金融机构论坛(OMFIF)上讲话。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

6月14日(五)

暂无重要经济事件。

6月17日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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