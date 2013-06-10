《台湾重要政经日程》--6月10日

===================今日重要政经消息=====================
6/10(一)
--09:30 行政院临时院会。
--16:00 财政部主管法规合理化成果记者会。
--13:30 台积电 公布5月营收。
--14:00 联电 公布5月营收。
--14:00 富邦投信记者会。
==================近期重要政经消息======================
6/11(二)
*--09:00 台积电 年度股东会。
--14:00 中华信评记者会。
6/12(三)
--端午节休市一日。
6/13(四)
--09:00 开发金控 召开股东会。
*6/14(五)
--09:00 国泰金控 召开股东会。
*6/19(三)
--09:00 宏基 召开股东会。
--14:30 元富证券投资策略研讨会。
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
*6/21(五)
--09:00 宏达电 召开股东会。
*6/26(三)
--09:00 鸿海 召开股东会。
6/24(一)
--16:00 主计总处公布5月季调失业率，4月为4.19%。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，4月年减0.88%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
--16:10 央行公布5月M2年增率，4月为年增3.71%。
6/27(四)
--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。
7/5(五)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)