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亚洲 | 2013年 6月 10日 星期一 08:53 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

路透香港6月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较：(1美元=7.7626港元      )
 
 美股道琼工业指数      上周五收高207.5点,或1.38%,报15,248.12点；美国就业数据缓解了美国联邦储备
 理事会(FED，美联储)可能在短期内缩减刺激计划规模的不安情绪。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       175.620   -0.11      17856            13.633       1.58
 中国铝业                       9.370    0.64      39054             2.909       0.32
 中国移动                      50.870   -0.45     134540            78.977       0.42
 中国人寿                      37.770   -1.10      57572            19.546       0.75
 中石油                       115.200   -0.30      24109             8.943       0.59
 中石化                        99.330    2.01      17797             7.711      34.61
 汇丰控股                      54.970    0.31     178511            85.342       1.36
 中电信                        47.530   -0.48      21285             3.690       0.81
 中国联通                      13.450   -0.37      71016            10.441       1.37
 兖州煤业                      10.130    0.30     187460             7.864       1.46
 华能国际                      41.040   -2.08      30385             7.964      -1.43
 南方航空                      22.630    0.35       4158             3.513       3.03
 东方航空                      16.130   -2.36      10412             1.252     -48.68
 中芯国际                       4.040    0.00      39933             0.627       1.16(完)
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