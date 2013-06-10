《香港报摘》--其他报纸重要消息6月10日

* 明报
--正通汽车 执行董事邵永骏表示，集团首季营业额按年增加13%，销售台数增加20%。他预计，今年全年营业额及销量的增幅都与首季相若。
* 星岛日报
--招商局国际 入股青岛港旗下董家口港区矿石码头25%。招商局副总经理倪路伦预料，董家口港未来将成为华北地区主要停靠40万吨级别船只的码头，潜力巨大。
* 苹果日报
--长远房屋策略督导委员会成员黄远辉表示，若楼价跌不到两成至去年初水平的话，估计政府会再出招。
--亚洲区蛋白肠衣龙头--神冠 主席周亚仙表示，集团高增长期已过，由于受限于熟练工不足，加上转型需时，上市时大幅增长的情况，不可能再发生。
* 东方日报
--消息透露，新股白表及黄表申请表将会有所改变，初步建议将原有表格内的申购条款删除约四分之一，白黄表内与招股书封面重复的部分也会删掉，令申请表浅白易明，利便股民申购。市传改良版最快第三季出台。
--汉港房地产 副主席兼首席执行官石峰表示，冀到南非发展房地产业务，并以当地华人作销售对象，希望可于今年内取得意向性的进展。
* 文汇报
--上海石化 重启A股股权分置改革。公司秘书张经明表示，控股股东中石化 有意改革历史遗留问题，以免股权分置成为发展制约。指股改将有利中石化整合业务，并获得国资委重视及支持。
--佳兆业 联合广州市裕瑞房地产有限公司以45.56亿元人民币，竞配建面积157,800平保障房获得该地块。这是佳兆业今年第三次在广州拿地。
--新世界 表示，分拆旗下3间酒店至新世界酒店投资独立上市的申请仍待香港交易所 批准，上市与否取决市况及定价。由于其中香港君悦酒店近日开始翻新房间及设施，计划2016年完成，预期将影响营运及财务表现。
* 大公报
--对于青岛港集团将来港上市的传闻，青岛港集团常务副总裁成新农表示，具体哪些业务将重组上市还未有定论，而无论是在A股上市还是在H股上市，目前都在研究阶段，未有最终方案。
--针对国家有关部门目前对40万吨级矿砂船停靠内地港口的限制，招商局国际副总经理倪路伦表示，中国的钢厂协会已转向支持放行40万吨级船。据消息人士透露，最快下季度就可以放行。(完)
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