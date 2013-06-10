港报财经评论：中国的钱往哪里去了？--信报6月10日

中国的钱往哪里去了？ /习广思

日经由高位调整至今幅度近18%，是否接近完成？被视为安倍第三支箭的经革方案，似乎未获得市场欢呼，理由是未够大刀阔斧。上周有三个消息或反映日股调整逐步完成，一是索罗斯的基金再度入市买日股，同时美元兑日圆跌至95水平暂见止跌，圆汇拆仓压力减低，日股之升全由宏观对冲的热钱主导，只有它们重回，才有机会止跌再回升；二是日本政府的动作，退休金调整股债投资比重，变相加码买股票，另外安倍提出秋季减税，以提高企业资本开支。如果环球金融市场的水浸情况没变，日股仍将是当炒之物，调整至今亦不失为投机对象。上周五美股公布5月份就业数据，新增职位17.5万个，高于市场预期的16.3万个；失业率由7.5%上升至7.6%，一个可能原因是就业参与率有好转，即有更多美国人投入劳动市场搵工。

最新就业数据好转，消除了市场担心复苏不再的疑虑，更重要的是股市、债市的反应。十年期债息升至2.17厘水平，就业市场改善，提高了退市收水的可能性；但同时间，美股三大指数均见上升，理由是看见经济复苏持续，这正是上周六提及四个可能性的第三个。如果联储局做好退市铺排，就算是一个伴随经济复苏的退市发生，对高息资产是较负面的，但对股票资产其实相对有利。三面夹攻下，港股弱势连连，未见大危，却看不见任何曙光。日股之跌，日债波动，为亚洲区制造波动，一个可能性是过去一段时间，圆汇急跌而变成套利资金，日债息上升，加上圆汇转强，演变成相关套利交易拆盘，以致区内股市及高息股急挫。美国谈退市收市，港股震荡更大于美股，只因退市成为看淡理由而已。中国内地A股低迷，银行拆息抽升更不利市场资金，以致中港股市难有运行。

恒指调整至21,500点或250天线后，而且上周五美股回升，日经期货回升，本周跟随外围作出技术性反弹的机会颇高。然而，在中国内地经济改革未有重大政策转变前，港股大市仍将是大上大落，有反弹也不过是技术因素，而难见大升，资金续在板块之间寻宝。强势股份依然是收集对象，无论是绩优股、概念股，都是基金在收集的股份，其中科技股、电子工业股、新能源股均可取。中国宏观经济问题多多，但这是一个政策平稳时期，新领导并不急于推出新政，不打算挽救产能过剩的行业，与宏观相关的板块，依然是避得就避。

顺势建澳元短仓 /苏子

近期澳元兑美元在CME期货市场的净短仓虽然屡创新高，最新公布的CFTC期货仓位报告亦显示澳元的净短仓已增加27%，至2007年以来的最高水平，但澳元兑美元却未见因此发挥相反理论的效应而成功止跌回升，即使上周曾两度自近期低位强力反弹，上周四更曾一度升破10天SMA的0.9625阻力，可惜升势只是昙花一现，汇价很快便再次回落至近期低位附近波动，令看好的投资者大失所望。上周五的收市价已较前周跌近0.8%，并且微破0.95心理关口，即使期间美元整体走势已自高位显着回落，改善了超买情况，但澳元兑美元始终未能成功受惠美元的调整势头，这反映市场上的澳元大看淡的投资者影响力仍非常巨大，而且他们非但未见获利平仓，反而更见逢高加码沽出的迹象！

因此，本周澳元兑美元的走势仍不宜乐观，投资者若要逆市博反弹，宜见好即收，暂不宜有趁低吸纳的心态。短线而言，澳元兑美元的反弹若一直未能升越20天SMA阻力收市，并且显着回落至20天保历加通道底部支持以下波动，预料后市汇价即使在期货短仓屡创新高下，暂时仍不适宜采取相反理论的逆势入市策略，投资者只宜继续顺着澳元兑美元已形成的大弱势，继续逢高建立短仓。稍后澳元兑美元若在跌破上述的通道底部支持后，可以迅即跌至前年10月的0.9386低位以下波动及收市，预料澳元兑美元后市的走势将变得非常悲观，进一步朝着0.88╱0.90重要支持区迈进的可能性亦会因此大幅提高。

美元兑日圆于上周四欧洲收市时因已失守20天保历加通道的底部支持；加上此通道的底部支持线的斜率亦显着向下，结果吸引市场大户趁机把汇价大幅挟低杀日圆淡仓。圆汇越97.86升浪结束汇价在跌破上月3日的97.86低位后，成功触发巨大的止蚀沽盘入市，因此可以迅即跌至96关口以下，结果日圆看淡的投资者伤亡惨重。短线而言，美元兑日圆的反弹要显着升回上月3日的97.86低位以上收市，才有望结束自上月22日的103.73高位开始的调整浪；否则小心美元兑日圆或在反弹完毕后会再度转弱，令上周早段才持有日圆淡仓的投资者继续受困。 (6月8日)

小心大鳄盯上澳元 /习广思

贝南奇一日未讲清楚退市收水，市场的忧虑不会消散，一来为美股之热降一降温，二来为各项热炒的资产提供回吐的理由。经过两星期消化，金融市场依然浑沌一片，后市有哪些可能性？一、联储局果真在9月开始退市，债市一片混乱，资金急忙撤退，美国开始收水，金融资产全面下跌；二、联储局自5月开始铺排退市，市场已有心理准备；三、联储局减慢买债，但市场意识到退市原因是经济数据大有好转，复苏憧憬续推高美股；四、联储局未有本钱退市，一切谈论皆为长期铺路而已，股债市场继续在收水放水之间不安、挣扎。仍倾向较乐观，介乎第三及第四种情况之间。在一切不利的消息下，港股转弱再试低位，几乎是意料中事。中国内地银行拆息续紧张，半年结在即，经济增长下滑，银行选择要存款而减少贷款，以致资金紧张，却无关央行收水之说。

美股受经济数据主导，日股继续插水，昨日恒指下试250天线及21,500点，低位见21,506点，收报21,575点。大市成交额598亿港元，沽空比率10.4%。看淡的投资者杀牛刀再一日杀牛，恒指开始见超卖，下周理应有反弹。最坏情况是先试穿4月低位后再弹，但昨日有近500只股份有升幅，沽压不算太大。只是，有反弹，却未见转强的曙光。港股大市板块强弱悬殊，投资者可趁6月调整进行收集，仍以强势股、绩优股为主，这类股票都在科技板块、工业股、新能源股中发掘，内房股及濠赌股也是长线收集的对象。在过去两星期，市场联储局的退市担忧，引起对息字敏感的资产波动，高息股票、债券、货币无一幸免，环球股市的波动，很快叫人看清楚哪些市场是被热钱炒高，新兴亚洲、日股及至落后的中港股市，根本沦为套现的提款机，跌幅远较美股还要大。

事实上，由商品熊市、黄金急挫、香港楼市见顶到高息股回落，这些大热资产逐个到价，反映价格再上升空间有限，未来即使跌不死，也升不到那里去。过去持续受到欢迎的资产，如今都面临挑战，过去大家不太担心风险的资产，如今应该担心随时被嫌弃。值得担心的是，像黄金一样，一旦被热钱和大鳄盯上，可能是噩运的开始。下一个开始叫人担心的资产，就是澳元。