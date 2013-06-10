港报财经评论：大市跌得残，低吸中移动--经济日报6月8日

大市跌得残，低吸中移动 /余少文

中国内地银行同业拆息继续抽高，反映资金面紧张，累及A股八连跌，国企指数情况更差，若然10,000点失守，后市危乎！至于股价早前除息后跌穿80港元的中国移动 ，短期走势未许乐观，惟中线仍有利好因素支撑。中国内地股市跌未停，主要是中国内地资金紧张，银行同业拆息急升，如一个月同业拆息升至6.3415厘，是一年多以来高位，也令A股近期的圆底走势被破坏，导致国企指数昨日跌173点或1.7%，收10,187点，跟沪深300指数一样八连跌，成交额增至6月以来最多的124亿港元，但逆市上升主板H股反而增加至28%；红筹指数跌21点或0.5%，收4,199点，成交额38亿港元。国指最好守住10,000至10,100点，否则会呈头肩顶利淡形态，只是国指昨跌穿4月低位10,191点，由2月高位12,354点下跌以来，维持一浪低于一浪的走势，似乎10,000点也会失守，故持货投资者最好严守止赚/蚀位，但对于没有货的投资者而言，则有机会在低位入市。若然国指跌穿10,000点，可以作好准备，如跌至9,000点，可以入市。

若国指跌至9,000点或更低水平，相信中资股已跌至低残，股民入市会有很多选择，可优先留意重磅股，因为大市跌至低残后回升，多由重磅股带动，故内银股以及中移动都可以留意。在4月曾指出，中移动中短线可在80港元买入，然后博其升至90港元，可惜升至85港元便掉头回升，日前除息更跌穿80港元，昨日收报78.65港元。其实，中移动首季业绩令人失望，以其首季盈利推算全年盈利，今年盈利会有1,297亿元人民币，每股盈利约6.43元人民币，跟去年持平。由于一直认为中移动缺乏增长动力，盈利持平已算不错，因为可维持稳定派息，即今年预测息率应跟去年相若为4.3厘左右，吸引力中规中矩。加上市场预期较预期差，认为盈利今年已倒退，按彭博预测，中移动今年每股盈利跌2%至6.3元人民币，明年再跌4%至6.1元人民币，派息率即使维持43%，股息也会减少。

当然，微信等应用程式，令包括中移动等营运商的短讯收入受到影响，中移动亦指微信带来10%的移动数据流量，却占用了60%的信息资源，故中移动推出Jego应用程式迎战，同样是文字聊天、照片分享等，更重要有网络通话，长途电话是免收电话费，只收数据流量费。中移动此举能否抢回部分收入，还要一段时间才知，但最低限度是中移动不会捱打，所以今年亦加快3G上客量。截至4月底止，中移动3G新上客比重由去年的30%左右升至目前的54%，乐观而言，可以增加客户来提升数据流量。